В Ялте появится игорная зона "Золотой берег"

Источник в финансово-экономическом блоке российского правительства рассказал о создании игорной зоны в Ялте. По его словам, проект постановления о создании игорной зоны "Золотой берег" в Крыму проходит согласование.

Информацию подтвердил глава ялтинской администрации Алексей Челпанов. По его словам, под игорную зону выделили 150 тысяч квадратных метров в районе поселка Кацивели. Мэр города подчеркнул, что участок под игорную зону находится за пределами населенного пункта, как того и требует федеральное законодательство.

"Создание игорной зоны продвигается по плану. В сентябре-октябре должны приступить к сносу недостроя, который находится на территории, выделенной под игорную зону", - рассказал Челпанов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Крыму могут легализовать казино. Об этом еще в 2014 году заявлял председатель правительства Крыма Сергей Аксенов.

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