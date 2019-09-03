Жириновский: переход на "четырехдневку" поможет сократить безработицу

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России будет постепенным, заявил Владимир Жириновский. По его словам, которые приводит сайт ЛДПР, это не коснётся сразу всех категорий населения.

Лидер партии отметил, что переход на "четырёхдневку" поможет сократить безработицу в стране, так как дополнительные выходные дадут возможность пройти переквалификацию, если есть желание поменять работу. Кроме того, можно подыскать другую работу, если возник риск увольнения.

Политик отметил, что в РФ многие хотят работать как можно дольше на одном месте, боясь что-то изменить.

"У нас как крепостное право - сел на одном заводе 50 лет, в одной столовой, в одной парикмахерской, в одном вузе", - сказал он.

Жириновский напомнил, что пока речь идёт только о сокращении рабочей недели в госучреждениях и на предприятиях.

Источник фото: сайт ЛДПР

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