Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Речь идет о физических лицах, малых предприятиях и бизнесменах.

Такое решение принято по итогам поездки главы банка Германа Грефа в Тулун. По его словам, платежи будут перенесены на год, а проценты, которые накопятся за это время, выплачивать будет не надо.

Сегодня также стало известно, что Сбербанк за свои средства построит в Тулуне инфекционное отделение больницы.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин посетовал на то, что банк не идет навстречу пострадавшим от наводнения жителям региона, которые просят о реструктуризации долгов по кредитам.

"Для банка с такими доходами рекордными в целом по стране это вообще несерьезный вопрос. Они могут и должны это сделать", - сказал российский лидер в ходе совещания по поводу ликвидации последствий ЧС.

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