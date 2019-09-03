В детсаде Нижнего Тагила почти три часа не вызывали скорую ребенку

В Нижнем Тагиле детский сад заплатит 100 тысяч рублей компенсации родителям мальчика, который сломал ногу на уроке физкультуры.

Инцидент произошел в феврале текущего года, но общественности о нем стало известно только сейчас, после оглашения судебного приговора.

В ходе урока физической культуры ребенок неудачно упал. Работники детсада же не вызывали скорую помощь мальчику почти три часа.

Все же прибывшие через некоторое время медики диагностировали у мальчика перелом левой голени со смещением.