Погибшего под Мурманском российского туриста месяц сторожил его пес

Пожилой турист из Санкт-Петербурга погиб во время похода в Заполярье.

Об этом сообщает интернет-издание Санкт-Петербурга "Фонтанка.ру".

Согласно предоставленной информации, 66-летний мужчина отправился в Мурманскую область в июле текущего года. Оставив автомобиль на парковке, турист пошел пешком в сторону Сейдозера на Кольском полуострове.

Через какое-то время, передает "Фонтанка.ру", мужчина перестал выходить на связь.

Вчера, 2 сентября, тело туриста обнаружили в считанных километрах от того места, где был припаркован его автомобиль. Сообщается, что все это время рядом с погибшим жителем Петербурга находилась собака, сторожившая тело хозяина.

Очевидных признаков насильственной смерти следователи не обнаружили, но точную причину и дату смерти специалисты определяет позже, сообщает интернет-издание.