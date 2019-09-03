Пожилой турист из Санкт-Петербурга погиб во время похода в Заполярье.
Об этом сообщает интернет-издание Санкт-Петербурга "Фонтанка.ру".
Согласно предоставленной информации, 66-летний мужчина отправился в Мурманскую область в июле текущего года. Оставив автомобиль на парковке, турист пошел пешком в сторону Сейдозера на Кольском полуострове.
Через какое-то время, передает "Фонтанка.ру", мужчина перестал выходить на связь.
Вчера, 2 сентября, тело туриста обнаружили в считанных километрах от того места, где был припаркован его автомобиль. Сообщается, что все это время рядом с погибшим жителем Петербурга находилась собака, сторожившая тело хозяина.
Очевидных признаков насильственной смерти следователи не обнаружили, но точную причину и дату смерти специалисты определяет позже, сообщает интернет-издание.
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