Портал по продаже и аренде недвижимости Domofond провел исследование с целью выяснить, считают ли россияне свои города безопасными.
Участники эксперимента оценивали по десятибалльной шкале утверждение: "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток".
Выяснилось, сообщает Domofond, что жители Шахт, Киселевска, Свободного и Копейска считают свои города небезопасными.
Жители же Ейска, Геленджика и Грозного считают, что их города безопасны.
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