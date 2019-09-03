Самыми небезопасными городами РФ признаны Шахты, Киселевск и Копейск

Портал по продаже и аренде недвижимости Domofond провел исследование с целью выяснить, считают ли россияне свои города безопасными.

Участники эксперимента оценивали по десятибалльной шкале утверждение: "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток".

Выяснилось, сообщает Domofond, что жители Шахт, Киселевска, Свободного и Копейска считают свои города небезопасными.

Жители же Ейска, Геленджика и Грозного считают, что их города безопасны.