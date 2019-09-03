Тюменской девочке удалили опухоль с фрагментами зубов и волос

В конце августа к медикам обратились за помощью родители 10-летней девочки, у которой резко заболел живот. Врачи исследовали органы малого таза ультразвуковым способом и обнаружили у школьницы новообразование в области яичника диаметром 20 сантиметров.

Девочку госпитализировали и проверили на онкологию. Исследования показали, что опухоль доброкачественная. Ее срочно прооперировали хирурги областной клинической больницы №2. В процессе операции врачи извлекли двухкилограммовую тератому. Помимо жировой ткани опухоль содержала фрагменты волос и зубов.

Операция прошла успешно. Девочку выписали из больницы. Сейчас она находится на амбулаторном лечении дома. По словам врачей, доброкачественные тератомы очень часто могут содержать различные части тела и органы, поскольку образуются из-за нарушения развития клеток эмбриона.

Примечательно, что образование тератомы проходит бессимптомно, пока она не начинает давить на ближайшие органы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что опухоль Вильмса в 90% случаев поражает почки детей. Большинство случаев единичной опухоли Вильмса односторонние, то есть поражают только одну из двух почек. Иногда примерно у одного из 15 детей с этим типом рака могут быть множественные опухоли в одной почке. Кроме того, около 5% случаев имеют двустороннее заболевание, при котором опухоли поражают обе почки.

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