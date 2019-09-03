В Москве на День города введут ограничения на продажу алкоголя

В Москве 7 и 8 сентября ограничат продажу алкоголя.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Напомним, что в эти дни в Москве будет праздноваться 872-летие российской столицы.

Согласно предоставленной информации, алкогольную продукцию нельзя будет купить в магазинах, ресторанах, кафе и барах рядом с праздничными площадками. Примечательно, что не будут продаваться и безалкогольные напитки в стеклянной таре.

Продажа алкоголя будет ограничена также в местах запуска праздничных фейерверков.

На официальном сайте мэра Москвы значится, что ограничения на продажу алкоголя будут введены "для безопасности горожан и туристов".