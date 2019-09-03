В Москве 7 и 8 сентября ограничат продажу алкоголя.
Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Напомним, что в эти дни в Москве будет праздноваться 872-летие российской столицы.
Согласно предоставленной информации, алкогольную продукцию нельзя будет купить в магазинах, ресторанах, кафе и барах рядом с праздничными площадками. Примечательно, что не будут продаваться и безалкогольные напитки в стеклянной таре.
Продажа алкоголя будет ограничена также в местах запуска праздничных фейерверков.
На официальном сайте мэра Москвы значится, что ограничения на продажу алкоголя будут введены "для безопасности горожан и туристов".
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