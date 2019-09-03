В порту Санкт-Петербурга задержаны 24 тонны сыра "Пармезан" с плесенью

В порту Санкт-Петербурга специалисты Россельхознадзора досмотрели груз македонского сыра пармезан общим весом в 24 тонны.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу ведомства, сообщает The DairyNews — агентство новостей, посвященное отрасли молочной промышленности.

Сообщается, что внимание экспертов привлек нехарактерный для такого вида продукции запах. При тщательном досмотре сыра специалисты обнаружили вкрапления плесени как на поверхности, так и внутри кусков сыра.

Груз задержан, сообщает The DairyNews, а в отношении его владельца составлен протокол об административном правонарушении.