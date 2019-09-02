В Норильске пилот посадил вертолет у подъезда жилого дома

В Норильске на днях посадили вертолет возле жилого дома. Инцидент произошел на улице Первомайской. Пилот компании "Логистик Транс Сервис" совершил посадку возле подъезда жилого дома.

За посадкой вертолета наблюдали местные жители. Директору компании вынесли предупреждение о нарушении закона. А пилота вертолета Robinson R66 оштрафовали на 2 тысячи рублей.