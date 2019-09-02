Чиновники из ХМАО пройдут обучение в "Сколково" за 200 млн рублей

Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют отправить вторую группу чиновников на дорогостоящее образование в "Сколково". На эти цели планируется выделить 88,4 миллионов рублей из госпрограммы по развитию туризма и промышленности.

Сейчас первая группа чиновников из ХМАО уже проходит учебу в бизнес-школе "Сколково". Состав "студентов" утверждал первый заместитель главы региона Алексей Шипилов. Контракт обошелся властям ХМАО в 120 миллионов рублей. С учетом выделения дополнительного финансирования, на обучение чиновников потратят 200 миллионов рублей.