Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют отправить вторую группу чиновников на дорогостоящее образование в "Сколково". На эти цели планируется выделить 88,4 миллионов рублей из госпрограммы по развитию туризма и промышленности.
Сейчас первая группа чиновников из ХМАО уже проходит учебу в бизнес-школе "Сколково". Состав "студентов" утверждал первый заместитель главы региона Алексей Шипилов. Контракт обошелся властям ХМАО в 120 миллионов рублей. С учетом выделения дополнительного финансирования, на обучение чиновников потратят 200 миллионов рублей.
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