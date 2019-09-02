Путин "в ручном режиме" наводит порядок в затопленном Тулуне

Пострадавший от паводка город Тулун под Иркутском вновь посетил президент России Владимир Путин. Он стал гостем в двух восстановленных после ЧП школах.

Путин поздравил детей с началом нового учебного года, а затем пообщался с жителями города. Те рассказывали о своих проблемах и приглашали в гости. Президент обещал приехать еще раз.

По данным вице-премьера Виталия Мутко, из 18 подтопленных школ вернули в нормальное состояние 15, в трех идут восстановительные работы. Выделено девять школьных автобусов, связанных маршрутами с тремя муниципалитетами. Однако многие дома восстановить невозможно. На решение конкретных вопросов с жильем будут выделены около миллиарда рублей силами Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Из-за сильных дождей 25 июня притоки Ангары вышли из берегов, что и привело к разрушительному наводнению. Восемь районов Иркутской области, включая Тулун, оказались подтоплены, и это коснулось более 10 тысяч домов.

Второе наводнение имело место быть 28-30 июля тоже из-за осадков, которые привели к подъему уровня рек и грунтовых вод. Были подтоплены 58 населенных пунктов в девяти районах, в том числе повторно города Тулун, Нижнеудинск, а также Байкальск, повреждены 1 984 дома с населением 5 424 человека.

На этой территории продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации до октября 2020 года, пока те, кто остался без домов, обретут новое жилье.