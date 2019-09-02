Вице-премьер Виталий Мутко сообщил журналистам, что город Тулун, который пострадал от паводков, планируют серьезно благоустроить.
По его словам, генеральный план города изменят, чтобы учесть ситуацию с подтоплением, а также внести новые кварталы, где будут проживать пострадавшие.
"В ближайшее время город посетят архитекторы из института развития "Дом.РФ", которые сделают ряд рекомендаций по созданию в Тулуне благоприятной и комфортной среды", - сообщил Мутко.
Также вице-премьер рассказал, что выбор подрядчика и финансирование планируется осуществить в 2020 году.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Бывает так, что нужно быстро похудеть к какому-то событию. Отпуск, свадьба, выход на красную дорожку. Питьевая семидневная диета хорошо решит эту задачу.
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей