Мутко: на благоустройство Тулуна уйдет два-три года

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил журналистам, что город Тулун, который пострадал от паводков, планируют серьезно благоустроить.

По его словам, генеральный план города изменят, чтобы учесть ситуацию с подтоплением, а также внести новые кварталы, где будут проживать пострадавшие.

"В ближайшее время город посетят архитекторы из института развития "Дом.РФ", которые сделают ряд рекомендаций по созданию в Тулуне благоприятной и комфортной среды", - сообщил Мутко.

Также вице-премьер рассказал, что выбор подрядчика и финансирование планируется осуществить в 2020 году.