Школьников Хабаровского края доставляли к школам на лодках

В Нанайском районе Хабаровского края все еще гостит "большая вода". Но местные школьники не готовы жертвовать знаниями из-за стихии. Они добирались до торжественных линеек на лодках, в чем им помогли спасатели ГУ МЧС.

В селах Троицкое, Синда и Даерга спасателям пришлось задействовать надувные лодки, а в селе Николаевке хватило высокопроходимого автомобиля. Всего 2 сентября сотрудниками МЧС было перевезено более 20 школьников. В местном управлении МЧС сообщили, что и дальше будут помогать школьникам добираться до школы и обратно домой.