Осень вносит свои планы: о новом в законах страны

Ряд новых законов вступил в силу с 1 сентября в Российской Федерации.

В частности, новые правила регулируют возврат билетов на культурные мероприятия. Если возврат состоялся за 10 дней до них, то возвращается вся стоимость. За 5-10 дней — 50%, если же за 3-5 дней — 30%. Менее чем за три дня организаторы имеют право не возвращать билеты. Это же касается и тех билетов, которые были проданы по акции или со скидкой.

Что касается возврата после мероприятия, то 100% требуется вернуть в случае отмены, для возврата по болезни дается срок 14 дней и 30 в случае смерти близкого родственника в течение 10 дней до мероприятия. Наконец, запрещена официально деятельность перекупщиков, посредники должны обязательно иметь прямой договор с культурными учреждениями.

Следующие изменения касаются беспилотных летательных аппаратов. Если они весят от 250 граммов до 30 килограммов, потребуется их регистрация в Росавиации путем подачи заявления через Сеть (портал госуслуг или собственно учета беспилотников). Срок регистрации — 10 дней с момента проведения аппарата.

Изменилось и нотариальное законодательство. Теперь роль нотариуса может принять на себя глава территориального подразделения городского округа. Однако глава администрации больше не вправе удостоверить завещание и доверенность на распоряжение недвижимым имуществом.

Наконец, оформить ДТП по Европротоколу без участия ГИБДД можно будет через портал госуслуг. Впрочем, правила такого оформления должен установить Центробанк, и пока таковых нет. Сайт ведомства сообщает о том, что они будут готовы к концу октября.