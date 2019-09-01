Путин собирается посетить школу в Тулуне, которую обещал восстановить

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин 2 сентября посетит Тулун. В Иркутской области глава государства планирует ознакомиться с ходом восстановительных работ, а также посетить среднюю школу в первый день учебного года.

Затем российский лидер проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, которые пострадали от паводков.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин уже посещал Тулун после паводка. После визита президента горожане пожаловались, что местные власти скрыли от них приезд Владимира Путина. Жители города утверждают, что к президенту допустили только тех, кто уже получил сертификаты на новое жилье.

Также "Правда.Ру" публиковала материал об иркутской чиновнице, которая назвала жителей Тулуна "быдлом". Ранее в интернете появилась аудиозапись с одного из совещаний, на котором руководитель пресс-отдела губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич назвала "быдлом" и "бичами" людей, участвовавших во встрече с Владимиром Путиным в Тулуне.

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