Кадеты встретили День знаний торжественной линейкой и маршем на ВДНХ

На ВДНХ прошла торжественная линейка Кадетского движения Москвы, посвященная началу учебного года. Мероприятие состоялось в рамках форума "Город образования", который сегодня завершает работу.

Кадет приветствовали Герой России, заместитель председателя столичного Совета ветеранов Расим Акчурин, ветеран группы "Вымпел" КГБ СССР Сергей Шаврин, а также олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Елена Слесаренко. Также на празднике присутствовали руководитель департамента образования и науки Исаак Калин и Герой России Александр Остапов.

"Я поздравляю тех, кто сегодня в первый раз встал в этот строй. Я поздравляю тех, кому в этом году предстоит выпуститься и найти свою профессию. Не важно, будет ли это служение Отечеству с оружием в руках или на гражданской службе. Главное, чтобы вы были настоящими патриотами нашего Отечества", — сказал Сергей Шаврин.

В свою очередь Елена Слесаренко отметила важность занятий спортом в процессе обучения.

Линейка завершилась торжественным маршем у главного входа на ВДНХ, после которого кадеты отправились на "Урок Победы".

Московский Международный форум "Город образования" проходит уже в третий раз. В этом году на его площадке впервые в истории за пределами Объединенных Арабских Эмиратов прошел саммит AQDAR. На форум приехали делегации из 50 стран мира и из всех 85 регионов России. "Город образования" является крупнейшим образовательным мероприятием в мире.