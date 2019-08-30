К 2022 году будет построена новая трасса от Краснодара до Крымского моста через Керченский пролив, заявили РИА "Новости" в минтрансе.
Ее длина составит 128 километров. Поясняется, что при реконструкции имеющейся дороги пришлось бы расширять ее до шести полос движения, делать много обходов населенных пунктов — это обошлось бы намного дороже, чем строительство новой дороги.
"При этом отметим, что окончательная трассировка реконструируемой трассы будет определена по результатам прохождения Главгосэкспертизы", — сказали в Росавтодоре.
Работы будут синхронизировать с развитием дальнего западного обхода Краснодара, откуда трасса и начинается. Платной дорога не будет. В настоящее время идет работа над обоснованием инвестиций в данный проект.
Ранее глава минтранспорта Евгений Дитрих заявлял, что пуск железнодорожного движения по Крымскому мосту состоится без отклонений от утвержденного графика — до конца 2019 года.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.