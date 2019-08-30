Жители дома №14 на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге начали взимать по 100 рублей с каждого, кто решил посмотреть их парадную.
Об этом сообщает "Российская газета".
Этот дом, известный как доходный дом Елисеевых, пользуется большим спросом и популярностью у туристов.
Деньги у пришедших поглазеть на парадную берет консьерж. Примечательно, что всем посетителям после оплаты даже выдаются чеки.
Вырученные с туристов деньги жители дома №14 на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге будут тратить на его ремонт и благоустройство.
Отметим, что дом Елисеевых был построен в конце 19 века по проекту архитектора Гавриила Барановского.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.