Жители дома в Петербурге берут деньги с желающих посетить их парадную

Жители дома №14 на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге начали взимать по 100 рублей с каждого, кто решил посмотреть их парадную.

Об этом сообщает "Российская газета".

Этот дом, известный как доходный дом Елисеевых, пользуется большим спросом и популярностью у туристов.

Деньги у пришедших поглазеть на парадную берет консьерж. Примечательно, что всем посетителям после оплаты даже выдаются чеки.

Вырученные с туристов деньги жители дома №14 на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге будут тратить на его ремонт и благоустройство.

Отметим, что дом Елисеевых был построен в конце 19 века по проекту архитектора Гавриила Барановского.