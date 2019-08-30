В Кузбассе найдены заблудившиеся в тайге пожилой мужчина и его внук.
Они ушли по грибы 28 августа, но перестали выходить на связь.
В поисках несчастных участвовали порядка двух сотен человек — полицейские, сотрудники МЧС, бойцы Росгвардии и волонтеры отряда "Лиза Алерт".
Сообщается, что жизни и здоровью 70-летнего мужчины и 9-летнего мальчика ничего не угрожает.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.