В Кузбассе нашли заблудившихся в тайге пенсионера и его внука

В Кузбассе найдены заблудившиеся в тайге пожилой мужчина и его внук.

Они ушли по грибы 28 августа, но перестали выходить на связь.

В поисках несчастных участвовали порядка двух сотен человек — полицейские, сотрудники МЧС, бойцы Росгвардии и волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Сообщается, что жизни и здоровью 70-летнего мужчины и 9-летнего мальчика ничего не угрожает.