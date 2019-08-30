Росстат не нашел на Чукотке ни одного человека старше ста лет

Федеральная служба государственной статистики составила рейтинг регионов Российской Федерации по количеству проживающих там людей старше 100 лет.

Первое место заняла Москва — там специалисты Росстата насчитали 6525 человек в возрасте 100 и более лет.

Вторую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург — в культурной столице России проживает 2940 долгожителей.

Замыкает первую тройку рейтинга Астраханская область — в регионе проживает 665 человек старше 100 лет.

Далее в рейтинге идут Московская область, Краснодарский край, Самарская область, Татарстан, Воронежская область, Новосибирская область и Волгоградская область.

Антилидером рейтинга от Росстата стала Чукотка. Там социологи не нашли ни одного человека старше 100 лет.