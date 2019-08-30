Федеральная служба государственной статистики составила рейтинг регионов Российской Федерации по количеству проживающих там людей старше 100 лет.
Первое место заняла Москва — там специалисты Росстата насчитали 6525 человек в возрасте 100 и более лет.
Вторую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург — в культурной столице России проживает 2940 долгожителей.
Замыкает первую тройку рейтинга Астраханская область — в регионе проживает 665 человек старше 100 лет.
Далее в рейтинге идут Московская область, Краснодарский край, Самарская область, Татарстан, Воронежская область, Новосибирская область и Волгоградская область.
Антилидером рейтинга от Росстата стала Чукотка. Там социологи не нашли ни одного человека старше 100 лет.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.