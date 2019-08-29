98% точек продажи шаурмы в Москве нарушают санитарные нормы

Московское управление Роспотребнадзора с мая по август исследовало точки уличной продажи шаурмы. Основанием для проверки стали многочисленные жалобы потребителей. Сотрудниками ведомства было проверено 66 объектов, которые занимаются производством и реализацией шаурмы.

"В 65 объектах (98%) были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм при производстве пищевой продукции, что может представлять угрозу для здоровья и жизни людей", - опубликовано на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

На предприятиях массово нарушались правила маркировки продукции, сроков хранения, а также отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. Более того, персонал предприятий не имел обязательных вакцинаций, необходимых медосмостров и базовых знаний санитарной культуры.

Роспотребнадзор выдал 34 предприятиям временный запрет на ведение деятельности, а также опечатал точки сбыта продукции. К административной ответственности было привлечено 28 юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 655 тысяч рублей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о рекламе "божественной шаурмы". Сотрудники пермского УФАС проводили проверку рекламы местного кафе "Шаурма не за горами", в которой был использован образ христианской мученицы. Полуобнаженная девушка с шаурмой вызвала у Русской православной церкви недовольство.

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