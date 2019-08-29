Мэрия Москвы готовится к застройке особо охраняемых парков

Московские власти провели тендеры на общую сумму 630 миллионов рублей для "размещения объектов капитального строительства" на природоохранных территориях. Департамент природопользования столичной мэрии готовит соответствующую нормативную базу.

Чиновники ожидают от подрядчиков проведения "натурного обследования" более 60 охраняемых природных территорий, чтобы подготовить предложения о развитии земель. Работы планируется провести в природных заказниках: "Зеленоградский", "Воробьевы горы", "Долина реки Сетунь", а также в особо охраняемых природных объектах: природно-историческом парке "Тушинский", Покровском-Стрешнево, Сокольниках, Царицыно, Битцевском лесу, Измайлово и других территориях.

Столичные власти проводят подготовку в связи с поправками в законодательство об ООПТ, которые были приняты в прошлом году. Согласно изменениям, чиновники должны изменить нормативную базу для строительства на обозначенных природных участках объектов капитального строительства.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о программе обновления московских парков. В московских парках грядет культурная революция. Вслед за ЦПКиО имени Горького серьезному апгрейду подвергнутся Измайловский парк, Сокольники и сад "Эрмитаж". Есть еще планы превратить Филевский парк в аналог Тиволи. При этом предполагается, что обновленные парки будут приносить немалую прибыль. Правда, вход туда обещают оставить бесплатным.

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