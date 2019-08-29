Петербуржцы угрозами прогнали "чужих" детей из своего двора

Жители двора в Санкт-Петербурге, расположенном на Английском проспекте, прогнали двух женщин с детьми, чтобы они не портили купленный инвентарь. Видео происшествия, снятое одной из участниц конфликта, опубликовал паблик "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Молодые мамы пришли в тихий двор, однако вскоре столкнулись с недовольством мужчины, который пригрозил женщинам выбить зубы и выдавить глаза, если они не уйдут. Но напугать не получилось, женщины отказались уходить.

Тогда на помощь пришла одна из местных жительниц, которая объяснила, что за инвентарь на детской площадке были выложены немалые деньги. "За эти качели мужчина заплатил шесть тысяч, а вы привели пять человек!, - сказала она, а затем обратилась к детям. - Давайте, давайте, давайте, и ногами сюда не становятся, убирайтесь, пожалуйста".

Вскоре подошли и другие жители двора, которые заявили, что чужие дети им тут не нужны: они портят газоны и купленный инвентарь. В итоге мамы забрали своих детей и ушли.