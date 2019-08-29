Собянина призвали не строить магистраль через радиоактивный могильник

Мэра Москвы Сергея Собянина призвали остановить строительство "Юго-Восточной хорды" через территорию радиоактивного могильника.

Для решения этого вопроса создана рабочая группа, в которую вошли депутаты Мосгордумы, экологи и местные жители. Они требуют экспертизы проекта с забором почв и воздуха и рекультивации могильника с последующем повторной экспертизой. Граждан на данную территорию пускать пока нельзя, заявила депутат МГД Людмила Стебенкова.

Ранее экологи сообщили, что автомагистраль будет проложена через могильник урана и тория. Они считают, что радиоактивные отходы могут подняться на поверхность, что повлечет экологическую катастрофу.

В столичном департаменте строительства утверждают, что могильник существует больше сорока лет и находится под контролем и что радиационный фон в зоне строительства не превышает допустимые показатели.

Накануне могильник посетил лидер движения "Зеленая Москва" Максим Шингаркин. Он также заявил, что строительство хорды должно быть приостановлено до получения результатов комплексной проверки.

Источник фото: официальный сайт мэра Москвы

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