Главврачей больниц, из которых уволились хирурги, отстранили от работы

Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков рассказал о том, что в больницах, из которых уволились хирурги, проводятся проверки. Главных врачей больниц на время проверки отстранили от работы.

Ситуация в Нижнем Тагиле приобрела массовый резонанс когда все хирурги Демидовской больницы и Центральной городской больницы № 1 написали заявления на увольнение. Врачи пожаловались на большую нагрузку и низкую зарплату.

Региональный Минздрав сразу направил в медицинские учреждения комиссию. В ведомстве отметили, что хирурги получали стимулирующие выплаты. 28 августа больницы посетил глава местного Минздрава Андрей Цветков. После его визита пять хирургов забрали заявления, еще один решил сменить специализацию.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Андрею Цветкову удалось убедить двоих хирургов из Нижнего Тагила забрать заявления на увольнение и продолжить работу в больнице.

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