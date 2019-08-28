Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение освободить от уголовной ответственности пассажира рейса Сургут-Москва, который пытался угнать самолет.
Инцидент произошел в январе текущего года. Мужчина угрожал экипажу воздушного судна и требовал взять курс на Афганистан. После задержания дебошира в его крови не обнаружили следов алкогольного или наркотического опьянения. Согласно решению суда, обвиняемый будет направлен на принудительное лечение.
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