В московском регионе в ночь на четверг ожидаются серьезные заморозки. Температура воздуха опустится до +2…+4 градусов, пишет "Российская газета".
Осадков не ожидается, но из-за облачности воздух днем прогреется не сильно. В разных уголках Московской области возможно ночное похолодание до -2.
Причиной такого снижения температуры станет пришедший с финской стороны холодный атмосферный фронт.
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