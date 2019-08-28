Ближайшая ночь в Москве и области будет морозной

В московском регионе в ночь на четверг ожидаются серьезные заморозки. Температура воздуха опустится до +2…+4 градусов, пишет "Российская газета".

Осадков не ожидается, но из-за облачности воздух днем прогреется не сильно. В разных уголках Московской области возможно ночное похолодание до -2.

Причиной такого снижения температуры станет пришедший с финской стороны холодный атмосферный фронт.