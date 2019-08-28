Колония-поселение №3 в Сураже организовала цех по консервации овощей. Исправительное учреждение заключило контракт на поставку 1300 тонн консервации.
Заказчиками выступили 15 органов ФСИН из других регионов. В региональной пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний рассказали, что заключенные используют для консервации овощи, выращенные на собственных сельскохозяйственных угодьях. Также в цехе есть возможность производить яблочный сок.
На производстве консервации задействовано 15 мужчин и женщин.
Фото: официальный сайт УФСИН Брянской области.
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