В Брянской области заключенные консервируют овощи

Колония-поселение №3 в Сураже организовала цех по консервации овощей. Исправительное учреждение заключило контракт на поставку 1300 тонн консервации.

Заказчиками выступили 15 органов ФСИН из других регионов. В региональной пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний рассказали, что заключенные используют для консервации овощи, выращенные на собственных сельскохозяйственных угодьях. Также в цехе есть возможность производить яблочный сок.

На производстве консервации задействовано 15 мужчин и женщин.

Фото: официальный сайт УФСИН Брянской области.