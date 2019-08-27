Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об увеличении городских надбавок к пенсионным выплатам. Распоряжение главы города вступит в силу 1 сентября. С этой даты неработающие жители столицы пенсионного возраста будут получать минимальную пенсию 19,5 тыс. рублей.
Позже Собянин написал в Twitter, что в сентябре надбавки получат 1,6 миллиона пенсионеров Москвы. 44 тысячам пенсионеров впервые увеличат пенсионные выплаты. Также глава города отметил, что перерасчет пройдет по обычному графику - в первой декаде сентября.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что мэрия Москвы планировала рассмотреть вопрос об увеличении городских надбавок для пенсионеров.
С 1 января 2018 года минимальная московская пенсия выросла до 17,5 тыс. рублей. При учете надбавки столько могут получать неработающие пенсионеры, которые живут в столице не менее 10 лет.
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