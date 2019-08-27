Мэр Киселевска потребовал согласовывать вопросы для интервью с жителями

Мэр Киселевска Максим Шкарабейников обязал редактора издания "Новости Киселевска" Наталью Зубкову согласовывать с ним вопросы для интервью с жителями. Более того, глава города потребовал от журналистки всю информацию, включая то, сколько человек она планирует опросить.

Наталья Зубкова собиралась взять интервью у жителей города, которые ранее записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им политическое убежище. Жители Киселевска пожаловались канадскому политику на критическую экологическую ситуацию.

Главред издания "Новости Киселевска" собирается лично спросить у Шкарабейникова на каком основании обязана отчитываться ему о своей деятельности. Примечательно, что мэр города уже жаловался на Зубкову в прокуратуру. Шкарабейников утверждал, что журналистка проводит несогласованные уличные акции, чем подвергает опасности жителей города.

Наталью Зубкову вызывали на допрос в полицию, где она поясняла, что проводит уличные опросы, которые нельзя классифицировать как массовые мероприятия. Пресс-служба администрации Киселевска отказалась комментировать заявление Зубковой.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как мэр Киселевска пожаловался на Наталью Зубкову в прокуратуру за организацию встреч с жителями города.

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