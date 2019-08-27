95% жителей Архангельской области против полигона для столичного мусора

"Левада-центр" провела опрос с целью выяснить, как в Архангельской области относятся к строительству на станции Шиес полигона для мусора из Москвы.

Выяснилось, что подавляющее большинство жителей Архангельска и области — 95% опрошенных — выступают против строительства полигона.

Лишь 3% респондентов признались, что поддерживают проект.

70% опрошенных заявили, что свалка угрожает экологии региона, а 55% выразили свою уверенность в том, что функционирование полигона будет неблагоприятно сказываться на здоровье граждан.

Напомним, что неподалеку от станции Шиес активисты разбили лагерь и объявили бессрочный протест из-за строительства свалки. Протестующие требовали отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова и проведения референдума по вопросу строительства свалки и принятия закона, запрещающего ввоз мусора из других регионов.

Отметим, что стоимость строительства полигона для бытовых отходов из Москвы оценивается в 10,5 миллиардов рублей.