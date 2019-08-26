В Казани выступили против памятной даты освобождения Руси от ига ордын

Власти Татарстана выступили против законопроекта, которым предлагается установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.

Против инициативы выступили представители Комитета по госстроительству и Комитета по образованию, культуре и национальным вопросам.

Депутаты порекомендовали парламенту Татарстана не поддерживать законопроект.

Примечательно, что в ходе совместного заседания представители Комитетов подвергли жесткой критике инициаторов установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году — депутатов Государственной думы Российской Федерации и властей Калужской области.

Инициатива — лишь "очередная глупость", а губернатора Калужской области и его единомышленников стоит проверить на знание ими отечественной истории, считают в Татарстане.

В пояснительной записке к законопроекту, отметим, инициаторы введения памятной даты написали, что "противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории", в результате которого "произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве".

Ранее власти Татарстана назвали всех без исключения жителей российского региона татарами.

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