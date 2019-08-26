Власти Татарстана выступили против законопроекта, которым предлагается установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.
Против инициативы выступили представители Комитета по госстроительству и Комитета по образованию, культуре и национальным вопросам.
Депутаты порекомендовали парламенту Татарстана не поддерживать законопроект.
Примечательно, что в ходе совместного заседания представители Комитетов подвергли жесткой критике инициаторов установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году — депутатов Государственной думы Российской Федерации и властей Калужской области.
Инициатива — лишь "очередная глупость", а губернатора Калужской области и его единомышленников стоит проверить на знание ими отечественной истории, считают в Татарстане.
В пояснительной записке к законопроекту, отметим, инициаторы введения памятной даты написали, что "противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории", в результате которого "произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве".
Ранее власти Татарстана назвали всех без исключения жителей российского региона татарами.
Читайте также:
Отвлекся и ушел: Путин дважды отчитал главу Татарстана.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Оказалось, что танк Т-14 "Армата" нуждается во множестве доработок, поэтому Минобороны РФ пока купит только 16 машин.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.