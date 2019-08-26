Изображение креста уберут с работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Изображение креста уберут с граффити Покраса Лампаса на площади 1-й Пятилетки в Екатеринбурге.

Такое решение были принято сегодня, 26 августа, на встрече в администрации Орджоникидзевского района, где и обсуждалась работа художника.

Отметим, что сам Покрас Лампас выразил готовность изменить свой арт-объект в связи с тем, что не все жители столицы Урала приняли и поняли его.

Напомним, что конфликт вокруг креста начался еще в июле текущего года. Сначала местные коммунальщики чуть не закатали его в асфальт, а затем православные верующие выступили резко против арт-объекта.

27-летний Арсений Пыженков, выбравший себе псевдоним Покрас Лампас родился в городе Королеве Московской области. Его считают основателем направления "каллиграфутуризм".

Неделю назад итальянский художник завершил работу над самым большим граффити Юрия Гагарина в России.

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