Погода в Москве и области на неделю: заморозки до +2 и теплые выходные

На предстоящей неделе в Москве и Московской области ожидается переменчивая погода.

Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Специалисты поясняют, что переменчивая погода обусловлена будет быстрой сменой воздушных масс.

Начало недели будет солнечным и относительно теплым — в понедельник, например, в Москве будет 20-22 градуса по Цельсию, а в Московской области 18-23 градуса. Во вторник температура ожидается та же, но возможен небольшой дождь.

В среду, сообщает Гидрометцентр, стоит ожидать значительного похолодания. Задует сильный северный ветер с порывами от 12 до 18 метров в секунду, а температура ночью в столице опустится до 8 градусов по Цельсию.

Согласно предоставленной информации, такие значения средней суточной температуры принято считать на два-три градуса ниже климатической нормы.

Ночью в четверг столбик термометра в Москве опустится до 5-7 градусов по Цельсию, а в Московской области и вовсе до 2-7 градусов.

В конце недели — в пятницу, субботу и воскресенье — Гидрометцентр обещает потепление. На выходных, например, воздух, считают специалисты, будет прогрет до 20-24 градусов.

В минувшем году в социальной сети "ВКонтакте" появилась информация о том, что в обрушившихся на Россию прошлым летом природных катаклизмах виноваты власти Москвы.

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