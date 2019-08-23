Под Тверью разбушевавшиеся этим летом медведи задрали 12 лошадей

На конеферме в Кашинском районе Тверской области медведь задрал 12 лошадей.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети Instagram написал депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Веремеенко.

"Будьте осторожны!", — попросил подписчиков депутат.

Пастухи в Кашинском районе Тверской области боятся медведей, уверяет Веремеенко. Дело в том, что дикие звери стали убивать гораздо больше, пишет депутат Госдумы РФ. Если раньше за лето они убивали лишь несколько лошадей, то в этом году медведи лишь за последние несколько дней задрали уже 15 животных, написал Сергей Веремеенко.