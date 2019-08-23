На конеферме в Кашинском районе Тверской области медведь задрал 12 лошадей.
Об этом в своем аккаунте в социальной сети Instagram написал депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Веремеенко.
"Будьте осторожны!", — попросил подписчиков депутат.
Пастухи в Кашинском районе Тверской области боятся медведей, уверяет Веремеенко. Дело в том, что дикие звери стали убивать гораздо больше, пишет депутат Госдумы РФ. Если раньше за лето они убивали лишь несколько лошадей, то в этом году медведи лишь за последние несколько дней задрали уже 15 животных, написал Сергей Веремеенко.
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