Поезда пойдут по Крымскому мосту до конца года - Дитрих

Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту состоится без отклонений от утвержденного графика — до конца 2019 года. Так утверждает глава Минтранспорта.

Евгений Дитрих прибыл в Севастополь, чтобы оценить готовность Крыма принимать поезда дальнего следования. Он проинспектировал, в частности, вокзал города-порта, оценив его "на твердую пятерку".

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что власти города занимаются его логистикой, чтобы было удобно на вокзал попадать и выезжать с него, так как транспортный поток ожидается большим.

До этого сообщалось, что билеты на пассажирские поезда начнут продавать за 45 суток, то есть первые из них будут проданы ориентировочно в конце октября текущего года.

Ранее житель Керчи опубликовал в Интернете видео, на котором железнодорожный состав с более чем сорока вагонами выезжает с Крымского моста. По словам автора ролика, для него это стало настоящим событием.

Фото: most.life