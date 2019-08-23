Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту состоится без отклонений от утвержденного графика — до конца 2019 года. Так утверждает глава Минтранспорта.
Евгений Дитрих прибыл в Севастополь, чтобы оценить готовность Крыма принимать поезда дальнего следования. Он проинспектировал, в частности, вокзал города-порта, оценив его "на твердую пятерку".
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что власти города занимаются его логистикой, чтобы было удобно на вокзал попадать и выезжать с него, так как транспортный поток ожидается большим.
До этого сообщалось, что билеты на пассажирские поезда начнут продавать за 45 суток, то есть первые из них будут проданы ориентировочно в конце октября текущего года.
Ранее житель Керчи опубликовал в Интернете видео, на котором железнодорожный состав с более чем сорока вагонами выезжает с Крымского моста. По словам автора ролика, для него это стало настоящим событием.
Фото: most.life
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.