Сегодня, 23 августа, в городе Шали в Чечне откроется мечеть имени главы республики Рамзана Кадырова.
Об этом агентству новостей РИА рассказал советник главы Чечни, курирующий строительство мечетей в республике, Амрудди Эдильгириев.
Мечеть имени Рамзана Кадырова станет крупнейшей в Европе мечетью из белоснежного мрамора.
Внутри она вмещает в себя порядка 30 тысяч человек. Вокруг мечети выстроены 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки.
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