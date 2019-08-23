В городе Шали в Чечне откроется мечеть имени Рамзана Кадырова

Сегодня, 23 августа, в городе Шали в Чечне откроется мечеть имени главы республики Рамзана Кадырова.

Об этом агентству новостей РИА рассказал советник главы Чечни, курирующий строительство мечетей в республике, Амрудди Эдильгириев.

Мечеть имени Рамзана Кадырова станет крупнейшей в Европе мечетью из белоснежного мрамора.

Внутри она вмещает в себя порядка 30 тысяч человек. Вокруг мечети выстроены 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки.