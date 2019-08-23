На Дону отметили День Государственного флага

Двадцать второго августа, на Дону, как и по всей стране, отмечали День Государственного флага Российской Федерации. В Ростовской области прошли флешмобы, вело- и автопробеги, тематические мероприятия для детей и даже радиоквест.

Комитет по молодежной политике Ростовской области совместно со Всероссийским движением "Волонтеры Победы" организовал по всему региону акцию "Российская ленточка". В Ростове-на-Дону в центральном парке имени Горького раздали тысячи ленточек триколоров.

На площадке перед историческим парком "Россия — моя история" прошел праздничный флешмоб: в небо одновременно взмыли 500 шаров белого, синего и красного цветов, а затем на площадке были развернуты два больших российских флага длиной 15 и 36 метров.

В представлении приняли участие 250 юных ростовчан: воспитанники детских садов, Дворца творчества детей и молодежи города, юные инспекторы движения, представители советов молодежи всех восьми районов города и ростовского регионального отделения "Молодая гвардия".

На хуторе Гуляй-Борисовка Зерноградского района юные жители поучаствовали в праздничном велопробеге, а в Задонском сельском поселении Азовского района члены военно-патриотического клуба "Кречет" организовали проезд праздничной автоколонны. Автопробег прошел и в станице Казанская Верхнедонского района. Здесь на центральной площади белые, синие и красные машины отечественного автопрома сначала выстроились, создав изображение российского флага, затем колонной проехали по улицам. В городе Каменск-Шахтинский автомобили, украшенные флагами, проедут по улицам города 24 августа.

Для жителей станицы Песчанокопская в прямом эфире радиостанции "ФМ-на Дону" организовали радиоквест. Ведущие дали ориентиры на исторически значимые места села, где спрятаны конверты с информацией о празднике. Нашедшие получили бесплатные билеты на кинофильм.

Во всех местах проведения торжеств организаторы раздавали гостям ленточки с триколором, значки, шары, а также буклеты и флаеры с напоминанием об истории создания российской символики.

В образовательных организациях разных районов донского региона в День Государственного флага прошли тематические мероприятия. Школьники принимали участие в викторинах, конкурсах рисунков, концертах, раздаче ленточек, воздушных шаров и значков. Были организованы и тематические классные часы и мастер-классы для детей и взрослых по созданию российского триколора.

Учащиеся Новошахтинского технологического техникума подготовили выпуск телегазеты "22 августа — День Государственного флага Российской Федерации". Ребята из Азовской школы-интерната участвовали в легкоатлетическом кроссе "Мы собираемся вместе".

"По всей области состоялось более 700 мероприятий, в которых задействовано свыше 50 тысяч человек, — сказал Максим Даниленко начальник управления социально-политических коммуникаций правительства Ростовской области. — Праздник, объединяющий людей, полюбился нашим жителям. Потому весь многонациональный Дон празднует День Российского флага".