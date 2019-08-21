"Пулково" пригрозило прекратить обслуживать авиакомпанию "Россия"

Оператор петербургского аэропорта "Пулково" "Воздушные ворота северной столицы" предупредил авиакомпанию "Россия", что может прекратит обслуживать ее рейсы. Причина - задолженность, составляющая 123 млн рублей.

В "России" заявляют, что в прошлом месяце о долге речи не было, авиакомпания до этого не допускала просрочек по платежам. Однако оказалось, что ВВСС в одностороннем порядке ввел предоплату для всех авиакомпаний за наземное обслуживание рейсов.

Представители "России" заверили, что руководство и юридическая служба принимают все возможные законные меры, чтобы не допустить срыва обслуживания своих рейсов.