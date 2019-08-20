Под Омском массово отравились чайки

Главное управление ветеринарии Омской области определило причину массовой гибели чаек в садоводческом товариществе, которое произошло в начале прошлой недели. Специалисты утверждают, что птицы погибли от пищевого отравления.

Несколько птиц были направлены на вскрытие, однако определить вещество, которым отравились чайки не удалось, поскольку у них был пустой желудок, они только пили воду. По мнению ветеринаров, птицы могли отравиться продуктами с местных свалок.

Примечательно, что в трех километрах от места, где был обнаружены мертвые чайки, находиться полигон твердых бытовых отходов.