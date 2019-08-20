Сеть подземных коммуникаций времен Второй мировой войны обнаружена силами российских поисковиков на острове Итуруп.
По данным РИА "Новости", около ста метров этого подземелья было пройдено участниками экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда". Удалось обнаружить несколько кружек, изготовленных в 1953 году, на которых изображена звезда.
А в заливе Касатка на дне лежит деревянная шхуна, относившаяся к японскому флоту. Предполагается, что она построена в 1930-40-х годах. Ее можно хорошо разглядеть во время отлива. Поисковики намерены исследовать и ее.
Ранее американским исследователям удалось обнаружить нос субмарины USS Grunion, которая ушла на дно при исполнении своей первой боевой задачи также во времена второй мировой войны. Она затонула недалеко от Алеутских островов, 70 человек экипажа спастись не сумели. "При жизни" подлодка успела потопить два японских боевых судна, но потом исчезла.
Фото: swalker.org
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