Губернатор Камчатки Владимир Илюхин рассказал, что с начала года в регионе было застрелено более 60 медведей из-за угрозы для жизни людей. Глава края сообщил, что экстренные службы ежедневно регистрируют 15-20 обращений по поводу выхода медведей в места обитания людей.
"За 2019 год было выдано 62 разрешения на отстрел медведей. Эти меры мы принимаем по отношению к особям, которые выходят в населенные пункты и представляют угрозу для жизни людей. Зверя изначально пытаются изгнать, но если он слишком агрессивен, то принимают отчаянные меры", - пояснил Илюхин.
По мнению губернатора, причиной высокой активности медведей является не только дефицит лосося в местных реках, но и несанкционированные свалки в поселках, которые привлекают животных.
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