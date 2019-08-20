С начала года на Камчатке застрелили около 60 медведей

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин рассказал, что с начала года в регионе было застрелено более 60 медведей из-за угрозы для жизни людей. Глава края сообщил, что экстренные службы ежедневно регистрируют 15-20 обращений по поводу выхода медведей в места обитания людей.

"За 2019 год было выдано 62 разрешения на отстрел медведей. Эти меры мы принимаем по отношению к особям, которые выходят в населенные пункты и представляют угрозу для жизни людей. Зверя изначально пытаются изгнать, но если он слишком агрессивен, то принимают отчаянные меры", - пояснил Илюхин.

По мнению губернатора, причиной высокой активности медведей является не только дефицит лосося в местных реках, но и несанкционированные свалки в поселках, которые привлекают животных.