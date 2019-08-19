Бойцы ОМОНа встали на защиту командира, который покалечил подчиненного

В Ленинском районном суде Тюмени 19 августа прошло очередное заседание по громкому делу командира ОМОНа, которого подозревают в избиении подчиненного. Анонимный источник, который знаком с ходом заседания, сообщил, что бойцы отряда стали на защиту командира Владимира Бутры.

Свидетели утверждают, что не помнят как пострадавший Иван Голиней получил травму. Бойцы подразделения не могут ответить на элементарные вопросы, например. во что был одет Голиней в день происшествия. Изначально свидетели утверждали, что пострадавший получил травму от баскетбольного мяча.

Обвинение продолжает настаивать на версии, что в 2014 году Владимир Бутра вызвал Голинея на незаконный спарринг, который являлся своеобразным "посвящением" в бойцы ОМОНа. Поскольку новобранец работал только вторые сутки, спарринг он проиграл и получил многочисленные травмы головы, впал в кому и стал инвалидом первой группы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как кандидат в ОМОН умер после боевого спарринга.

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