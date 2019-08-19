Депутата с Урала лишили полномочий за пиратские программы на компьютер

Власти городка Нижняя Салда Свердловской области прекратили полномочия депутата Владимира Соловьева.

Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно предоставленной информации, Владимира Соловьева лишили полномочий из-за использования пиратских программ для компьютера.

Депутат был избран в сентябре 2016 года. В 2018-м, находясь на должности директора ООО "НУК Жилой дом", Соловьев незаконно использовал программы для ЭВМ, исключительные права на которые принадлежат корпорации Microsoft и ООО "IC".

Верхнесалдинский районный суд в июне текущего года признал депутата из Нижней Салды виновным по статье Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконное использование объектов авторского права в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения".

Суд назначил Владимиру Соловьеву наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.