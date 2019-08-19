Медведь из Норильска начал отбирать еду у туристов

Жителей Норильска и приезжих туристов начали предупреждать о том, что на популярных туристических маршрутах свирепствует бурый медведь, который отнимает продукты питания. В соцсетях появилось очередное видео того, как медведь забирается в беседку и начинает трапезу, несмотря на то, что в округе находились люди.

Примечательно, что это далеко не первый случай, когда медведи в Норильске проявляют агрессию из-за голода. Ранее по городским окраинам бродила истощенная белая медведица. Животное пришлось доставить в Красноярск, где оно проходит курс реабилитации.

В министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края рассказали, что за последние десять лет популяция медведей в регионе увеличилась в три раза. Сейчас на территории края обитает около 27 тысяч медведей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Камчатке закрыли один из популярных туристических маршрутов из-за голодных медведей. На нерестилища в реке Хакыцин заходят единицы лососей, что приводит к дефициту пищи для местных медведей. У реки скапливается более 70 голодных особей, которые представляют угрозу для туристов.

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