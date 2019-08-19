Мэр Ялты предложил исключить из городского герба "европейские цвета"

Мэр Ялты Алексей Челпанов предложил жителям города подумать над новым гербом, который бы соответствовал современному облику Ялты. По мнению Челпанова, в текущем гербе города много "западноевропейских цветов".

Глава города написал в Facebook, что жители неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы изменить цвета в гербе на более "славянские". Алексей Челпанов поддерживает стремление горожан и добавляет, что герб - это не просто изображение, а своеобразный "вектор развития" города.

"Существующий герб - чужд нашему городу и совсем не отражает его дух. Нашему городу нужно вернуться к истокам и исключить из официального символа все навязанные понятия", - пояснил Челпанов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Омская область получила собственный герб. Не вдаваясь в историческую и геральдическую основу, можно однозначно сказать, что в проекте применена странная символика. Посреди геральдического щита красуется... Пентагон! Известно, что Омская крепость была иной конфигурации, а в геральдике "крепость" изображается линий с кирпичной кладкой (как в гербе Омска 1785 года) или же кирпичной башней.

Читайте также:

Герб России: с коронами от первого Лжедмитрия