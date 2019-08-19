В одном из районов подмосковного Одинцово появилось самое большое граффити Юрия Гагарина в России.
Об этом сообщает администрация Одинцовского городского округа.
Портрет Юрия Гагарина высотой в целых 60 метров нарисовал итальянский художник Йорит Агоч. Примечательно, что мастер уже имел большой опыт в изобразительном искусстве вообще и изображении великих людей в частности.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство.
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