На стене дома в Одинцово появилось самое большое граффити Гагарина в РФ

В одном из районов подмосковного Одинцово появилось самое большое граффити Юрия Гагарина в России.

Об этом сообщает администрация Одинцовского городского округа.

Портрет Юрия Гагарина высотой в целых 60 метров нарисовал итальянский художник Йорит Агоч. Примечательно, что мастер уже имел большой опыт в изобразительном искусстве вообще и изображении великих людей в частности.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство.