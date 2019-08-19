Исследование: Гурьевск, Ейск и Михайловск – самые тихие города России

Портал Domofond. ru составил рейтинг российских городов по уровню тишины в них.

Специалисты предложили участникам опроса оценить утверждение "Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит" по шкале от 1 до 10.

После этого сотрудники портала рассчитали средний балл, отражающий степень удовлетворенности горожан уровнем тишины.

Согласно опросу, самыми тихими городами России оказались Гурьевск, Ейск и Михайловск, что в Ставропольском крае, сообщает портал Domofond. ru.

В лидерах рейтинга также оказались Геленджик, Керчь и Туапсе.

Самыми же шумными городами стали Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Электросталь, Волжский, Якутск, Лобня и Клин.