Портал Domofond. ru составил рейтинг российских городов по уровню тишины в них.
Специалисты предложили участникам опроса оценить утверждение "Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит" по шкале от 1 до 10.
После этого сотрудники портала рассчитали средний балл, отражающий степень удовлетворенности горожан уровнем тишины.
Согласно опросу, самыми тихими городами России оказались Гурьевск, Ейск и Михайловск, что в Ставропольском крае, сообщает портал Domofond. ru.
В лидерах рейтинга также оказались Геленджик, Керчь и Туапсе.
Самыми же шумными городами стали Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Электросталь, Волжский, Якутск, Лобня и Клин.
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