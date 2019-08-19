Порядка четырех десятков населенных пунктов Хабаровского края оказались в зоне паводка.
Об этом сегодня, 19 августа, сообщают региональные власти.
Правительство Хабаровского края отмечает, что и сам Хабаровск числится среди населенных пунктов, оказавшихся в зоне паводка.
Напомним, что в данный момент в регионе действует режим ЧС.
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